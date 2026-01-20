TEMAS DE HOY:
Liberan 30.000 tortugas en el río Ibare para preservar la especie en peligro de extinción | VIDEO

La actividad se desarrolló en la comunidad de Puerto Almacén, municipio de San Andrés, con el acompañamiento de autoridades departamentales y locales.

Charles Muñoz Flores

20/01/2026 12:19

Beni, Bolivia

En un acto que combina conservación ambiental y compromiso comunitario, cerca de 30.000 tortugas fueron liberadas al río Ibare, en Beni, en un esfuerzo por repoblar una especie en peligro de extinción. La actividad se desarrolló en la comunidad de Puerto Almacén, municipio de San Andrés, con el acompañamiento de autoridades departamentales y locales.

La iniciativa fue liderada por el gobernador Alejandro Unzueta Shiriqui, quien destacó la importancia de preservar la fauna silvestre y fortalecer el equilibrio ecológico en la región.

 

 

El proyecto cuenta con el apoyo de la organización no gubernamental Wildlife Conservation Society (WCS), que trabaja en la comunidad Los Bambuses, sobre el río Mamoré, promoviendo prácticas de aprovechamiento responsable de la fauna y concientizando a la población sobre la protección de especies.

Durante la actividad, personal de la Dirección de Medio Ambiente y la fuerza policial del Beni, bajo la orden de operaciones N.º 200 “Por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”, se encargaron de liberar a las tortugas en un área segura para asegurar su retorno al hábitat natural.

 

