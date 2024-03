Llegan las boletas a Piso Firme, Censo a comunarios inicia este domingo

Santa Cruz, Bolivia

Al cierre de la primera jornada censal, llegó el material la realización del Censo 2024 para Piso Firme. La representantes de esta comunidad recibieron las boletas y aseguraron que el Censo para esta región se iniciará este domingo 24 de marzo.

Según el encargado de llevar el material hasta Piso Firme, la demora se dio por los problemas climáticos de la zona. “Son 250 boletas que estamos entregando, señaló el funcionario del INE”.

A pocas horas antes del inicio del Censo 2024, Ruddy Dorado, alcalde de San Ignacio de Velasco, advirtió que su municipio no ha recibido la totalidad de las cajas censales que le corresponden. Este es el caso de la comunidad Piso Firme, y la zona denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz.

En este sentido, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) aseguraron que el material censal está en el lugar. "El material está para distribuirse. En los municipios y provincias, el Censo dura hasta tres días (…) Tengan paciencia, no se desesperen", afirmó el director del INE en Santa Cruz, Juan Sabino Quisbert, en entrevista con Que No Me Pierda.