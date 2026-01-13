TEMAS DE HOY:
Los Tremendazos buscan conquistar la segunda precarnavalera

Con una temática de época y 70 bailarines en escena, los postulantes a coronadores se preparan para brillar.

Ximena Rodriguez

12/01/2026 22:21

Los Tremendazos prometen una segunda precarnavalera inolvidable.

La comparsa Tremendazos ha intensificado ensayos en su fraternidad con el objetivo claro de brillar en la segunda precarnavalera de este sábado. Bajo una temática colonial, 35 parejas de baile pulen cada movimiento para consolidar su postulación como coronadores del Carnaval 2027.

Carlos Abuawad, vicepresidente de la agrupación, extendió una invitación abierta a todo el pueblo cruceño para que se sumen a esta celebración el próximo sábado 17. El directivo aseguró que el despliegue contará con múltiples sorpresas diseñadas para cautivar al público.

Por su parte, la reina de la comparsa, Laida Téllez, acompaña activamente cada práctica brindando apoyo y energía a sus integrantes. La soberana destacó que trabajan como un equipo unido y prometió que "lo darán todo" para sorprender a los asistentes durante el recorrido.

