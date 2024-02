¡Merecen una oportunidad! Refugio Vida Rescate alberga a 47 gatitos abandonados

Santa Cruz, Bolivia

Este martes 20 de febrero se conmemora el Día Internacional del Gato, felinos muy sensibles y cariñosos, sin embargo, pese a que mucha gente gusta de este tipo de animalitos, muchos de ellos son abandonados en nuestro país y a nivel mundial.

En Santa Cruz, uno de los albergues más reconocidos por la población es el Refugio Vida Rescate, que actualmente acoge a 47 de estos felinos.

Este albergue, llegó a tener hasta 90 gatitos, a los cuales rescataron de las calles, muchos de ellos llegaron con alguna enfermedad o heridas provocadas en diferentes situaciones.

Uno de los animalitos más queridos en el refugio es “Athos”, un gatito de color negro que padece de una enfermedad neurológica que no le permite caminar con normalidad, un felino que ganó el corazón de todos.

“Athos va a cumplir seis años en dos meses, es un gatito que me lo dejó un amigo bailarín de un club nocturno, me lo dejó hace años, por motivos que viajaba al exterior, y me pidió que se lo cuide por seis meses, estaba en sus 8 meses aproximadamente y había nacido con un problema neurológico, es incapaz de mantenerse en equilibrio, y cuando llegó su dueño de vuelta, después de tres años me preguntó si se lo devolvería, le dije que no, aunque me paguen ,los animales no tienen precio, el cariño no se compra”, añade Iveth.