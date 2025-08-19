TEMAS DE HOY:
Política

Partidos políticos deberán retirar su propaganda en La Paz o pagar multas de hasta Bs 50.000

La Alcaldía de La Paz fijó el 28 de agosto como plazo límite para el retiro de propaganda electoral. Las sanciones alcanzan los Bs.50.000 para quienes incumplan.

Hans Franco

19/08/2025 17:03

Foto: Partidos pagarían multa de hasta Bs.50.000 por propaganda electoral
La Paz



La Alcaldía de La Paz advirtió que los partidos políticos tienen hasta el 28 de agosto para retirar toda su propaganda electoral del municipio, tanto en espacios públicos como privados. En caso de incumplimiento, se aplicarán multas de entre Bs.10.000 y Bs.50.000.

El alcalde Iván Arias explicó que el plazo comenzó el 18 de agosto y que la medida se enmarca en la Ley Autonómica 092 y el Decreto Municipal 023, que regulan el uso de propaganda electoral en la ciudad.

“La multa va desde 10 mil hasta 50 mil bolivianos”, advirtió Arias.

La Alcaldía indicó que algunas organizaciones gestionaron permisos para el uso de espacios específicos, los cuales también deben ser retirados al concluir el proceso.

“Pedimos a los partidos que cumplan con la norma”, reiteró Arias.

Por su parte, Américo Gemio, director de Actividades Económicas, precisó que se habilitaron espacios gratuitos en coordinación con las organizaciones políticas, pero señaló que hay casos de incumplimiento.

“Quienes colocaron publicidad en lugares no autorizados, como postes o murales, deben pagar la sanción y hacer la reposición correspondiente”, afirmó.

 

