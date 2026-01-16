¿Piensa viajar? Estas carreteras tienen cortes y desvíos, según la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este 16 de enero que varios tramos carreteros presentan restricciones vehiculares y desvíos temporales debido a trabajos de construcción, mantenimiento y evaluación técnica.

En el departamento de La Paz, el tramo Unduavi – Chulumani se encuentra con restricción vehicular especial, por lo que se recomienda no circular entre las 08:00 y 12:00, y de 13:00 a 18:00, debido a trabajos de construcción. Asimismo, el tramo Patamanta – Huarina permanece transitable con desvíos, habilitándose dos carriles para la circulación vehicular.

En el Beni, el tramo Santo Domingo – Monte Grande presenta restricción, ya que se encuentra en proceso de evaluación.

Por su parte, en Santa Cruz, los tramos Bermejo – La Angostura y Puente Ichilo se mantienen transitables con desvíos, debido a trabajos de rehabilitación y habilitación de un nuevo par vial.

En el departamento de Tarija, el tramo Palos Blancos – Villa Montes registra trabajos de mantenimiento, por lo que se recomienda utilizar el desvío alterno por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.

Finalmente, en Cochabamba, el tramo Llavini – Bombeo presenta restricción vehicular con horarios establecidos, habilitándose la circulación nocturna desde las 17:30 hasta las 07:00 del día siguiente.

La ABC recomienda a los usuarios consultar el reporte actualizado de transitabilidad, planificar sus viajes con anticipación y comunicarse ante emergencias al WhatsApp 71219232 o mediante la plataforma oficial transitabilidad.abc.gob.bo.

Mira la programación en Red Uno Play