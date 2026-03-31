Posesionan a Jorge Velasco al frente del Banco de Desarrollo Productivo

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posesionó a Jorge Marcelo Velasco Tudela como nuevo presidente del directorio del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), en un acto oficial en el que se destacó la importancia de la entidad para el crecimiento económico del país.

La designación se formalizó mediante resolución suprema, tras lo cual la nueva autoridad prestó juramento de ley comprometiéndose a cumplir sus funciones con responsabilidad, transparencia y apego a la normativa vigente.

“Es para mí un profundo honor asumir esta responsabilidad con un firme compromiso de trabajo, transparencia y vocación de servicio al país”, expresó Velasco durante su intervención.

La nueva autoridad subrayó la necesidad de fortalecer el potencial productivo nacional mediante el apoyo a emprendedores, productores y pequeñas y medianas empresas.

“Nuestro objetivo será generar oportunidades, fomentar la productividad y mejorar la calidad de vida de los bolivianos”, afirmó.

Velasco también señaló que se trabajará en consolidar al BDP como un pilar estratégico del crecimiento inclusivo, promoviendo el acceso al financiamiento, la innovación y la diversificación de la economía.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, destacó la trayectoria del nuevo titular y aseguró que su incorporación responde a una visión de desarrollo a largo plazo.

“Estamos sumando a una persona con capacidad, compromiso y experiencia. El Banco de Desarrollo Productivo es una herramienta fundamental que debe consolidarse como uno de los pilares del desarrollo del país”, manifestó.

La autoridad también remarcó que este cambio forma parte de un ajuste institucional orientado a fortalecer la conducción económica y potenciar el apoyo a los sectores productivos.

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