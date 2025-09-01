Profesor muere atropellado en la ruta Uyuni-Atocha, el conductor se dio a la fuga

El accidente se reportó durante la mañana de este domingo en la carretera que une la región de Uyuni con Atocha, donde vecinos denunciaron la presencia de un cadáver sobre la vía, que minutos antes habría sido embestido por un motorizado.

Según el relato de los vecinos, el conductor se dio a la fuga tras el hecho y dejó a la víctima sobre la vía sin prestarle ningún auxilio, por lo que contactaron a personal policial.

El cadáver fue trasladado hasta el hospital de Uyuni, donde sus familiares lo reconocieron y señalaron que se trataba de un maestro de 60 años de edad de una unidad educativa cercana.

Desde la Policía, funcionarios de la Dirección de Tránsito inició el proceso de investigación y se realiza la búsqueda del responsable del hecho.

