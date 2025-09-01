TEMAS DE HOY:
Trágico incendio robo de laptop Restos humanos

29ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Profesor muere atropellado en la ruta Uyuni-Atocha, el conductor se dio a la fuga

Familiares de la víctima piden justicia y que se pueda identificar al responsable del trágico accidente.

Silvia Sanchez

01/09/2025 12:13

Imagen captura RR.SS.
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

El accidente se reportó durante la mañana de este domingo en la carretera que une la región de Uyuni con Atocha, donde vecinos denunciaron la presencia de un cadáver sobre la vía, que minutos antes habría sido embestido por un motorizado.

Según el relato de los vecinos, el conductor se dio a la fuga tras el hecho y dejó a la víctima sobre la vía sin prestarle ningún auxilio, por lo que contactaron a personal policial.

El cadáver fue trasladado hasta el hospital de Uyuni, donde sus familiares lo reconocieron y señalaron que se trataba de un maestro de 60 años de edad de una unidad educativa cercana.

Desde la Policía, funcionarios de la Dirección de Tránsito inició el proceso de investigación y se realiza la búsqueda del responsable del hecho.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD