“Puede ocurrir una desgracia”: alertan por hundimiento en plena vía de Cochabamba

Un hundimiento de gran tamaño en la avenida Calancha, en la ciudad de Cochabamba, alarmó a vecinos de la OTB Magisterio 6 de Junio debido al riesgo que representa para conductores y peatones.

En un recorrido se verificó que el hueco, ubicado en la intersección de las avenidas Calancha y Ruiz Orellana, tiene aproximadamente dos metros de largo por uno de ancho. En su interior se observa acumulación de agua, lo que hace presumir una posible ruptura en tuberías de alcantarillado.

Ante la falta de señalización, un vecino colocó una caja de cartón como advertencia improvisada para evitar que vehículos o motocicletas caigan en el hundimiento, en una vía considerada de alto tráfico.

Varios vecinos expresaron su preocupación por la posibilidad de que se registren nuevos hundimientos en la zona y señalaron que el problema habría surgido tras la reposición de la capa asfáltica luego de trabajos en la red de alcantarillado.

Además del riesgo físico, los vecinos reportaron malos olores en el sector, lo que refuerza la sospecha de un daño en el sistema sanitario. Piden la intervención urgente de las autoridades para evitar accidentes y solucionar el problema de fondo.





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