¿Puedes dejar todos tus bienes? Abogado explica límites del testamento

El abogado Gonzalo Zambrana aclaró dudas frecuentes sobre testamentos y contratos en Bolivia, desmintiendo algunos mitos y explicando las limitaciones legales que rigen estos instrumentos.

Respecto a los testamentos, el jurista confirmó que sí están contemplados en la normativa boliviana, aunque no funcionan como muchas personas creen.

“Sí se puede hacer un testamento, pero tiene limitaciones”, señaló.

Explicó que existen dos tipos principales: los solemnes, que son los más comunes, y los especiales, que se aplican en situaciones excepcionales como guerras o catástrofes. Sin embargo, destacó que la ley establece restricciones claras sobre la libre disposición de bienes.

“Existe una figura que se llama herederos forzosos, lo que obliga al testador a sujetarse a ciertas normas. Solo puede disponer del 20% de sus bienes; el resto debe respetar la legítima de los herederos”, precisó.

En ese sentido, indicó que, aunque una persona exprese su voluntad en un testamento, esta no puede vulnerar los derechos de los herederos legales.

Sobre el tema de herencias, también se refirió a los impuestos que deben pagarse. “De padres a hijos existe un impuesto aproximado del 4%, pero este va aumentando mientras más lejano es el grado de parentesco”, explicó.

En cuanto a los contratos, el abogado aclaró que un documento no notariado sí tiene validez, aunque con limitaciones al tratarse de un contrato privado.

Además, subrayó la importancia de redactar correctamente los contratos, incluyendo plazos y condiciones claras.

“Si no está notariado, primero se debe hacer el reconocimiento de firmas antes de ejecutar cualquier acción legal, lo que alarga el proceso”, advirtió.

“Muchas veces no se establece cuándo se debe devolver una deuda, lo que puede volverla incobrable”, explicó.

En este sentido, acotó que una deuda tiene hasta cinco años plazo para ser pagada, de lo contrario se toman las acciones legales correspondientes.

“Es importante tener documentos notariados para cualquier situación, ya sea préstamos o acuerdos, porque eso simplifica todo el proceso”, concluyó.

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