Reforma constitucional por los más vulnerables: la propuesta de Edmand Lara

En el bloque dedicado a Reformas Constitucionales y Protección a Grupos Vulnerables del debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Edmand Lara, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó una serie de propuestas enfocadas en fortalecer los derechos de los sectores más desprotegidos.

Lara criticó que las leyes actuales no se apliquen con rigor y puso como ejemplo los casos de violencia contra menores.

“Cuántos niños son flagelados sexualmente y las leyes están de adorno”, señaló, al proponer reformas constitucionales que garanticen sanciones más severas para quienes incumplan la ley.

El candidato también propuso fortalecer la protección legal para mujeres y adultos mayores, asegurando que sus derechos no queden limitados al texto, sino que se traduzcan en políticas públicas efectivas.

Otro punto relevante fue su propuesta para sancionar a instituciones o autoridades que no cumplan la normativa de inclusión laboral para personas con discapacidad.

“Las personas con capacidades diferentes deben ser contratadas de acuerdo a sus capacidades, y para eso la ley debe tener dientes”, afirmó.

Lara remarcó que su propuesta legislativa buscará pasar del papel a la acción, con leyes aplicables, fiscalizables y orientadas a reducir la impunidad en casos de vulneración de derechos.

