Santa Cruz: Trabajadores en Salud anuncian paro de 24 horas este miércoles

Los trabajadores en Salud confirmaron que este miércoles 12 de noviembre llevarán a cabo un paro de 24 horas a nivel departamental, en protesta por el incumplimiento del pago del retroactivo e incremento salarial comprometido por las autoridades.

La medida será movilizada y afectará a los tres niveles del sistema de salud.

El representante del sector, Roberth Hurtado, informó que cerca de 5.000 trabajadores —incluyendo personal médico, de enfermería, técnico y administrativo— están afectados por la falta de pago, tanto en la ciudad capital como en las provincias del departamento.

La medida generó preocupación entre usuarios del sistema de salud, especialmente pacientes con enfermedades crónicas o de alto riesgo, quienes solicitaron a las autoridades garantizar una atención mínima durante el paro.

