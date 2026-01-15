Se declaró culpable: reo recibe 15 años por matar a su compañero de celda en Palmasola

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que en audiencia de procedimiento abreviado el Ministerio Público demostró que Abet N. G. M., de 32 años, es autor del delito de homicidio cometido contra Jorge D. G. R., de 20 años, con quien compartía celda en el PC7 del Centro de Rehabilitación Palmasola.

Ante la admisión de culpa y la contundencia de las pruebas, el Juzgado de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia N° 12 dictó una sentencia condenatoria de 15 años de cárcel, pena que el acusado deberá cumplir en el mismo penal donde ocurrió el crimen.

“El esclarecimiento del hecho se sustentó en pruebas contundentes como el informe del investigador asignado al caso, el muestrario fotográfico y el informe médico forense, que estableció como causa de la muerte una lesión en los centros nerviosos superiores, hematoma subdural e intraparenquimatoso y traumatismo craneoencefálico. Además, durante la audiencia, el acusado se declaró culpable del homicidio”, explicó Zeballos.

Por su parte, el fiscal del caso, Carlos Alberto Hurtado Pinto, detalló que el hecho se registró el viernes, alrededor de las 06:00 de la mañana, cuando ambos internos se encontraban recluidos por castigo en la misma celda.

Tras una discusión, se produjo un violento altercado que dejó gravemente herido a Jorge D. G. R., quien fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde falleció dos días después a causa de la gravedad de las lesiones.

