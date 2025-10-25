Un adulto mayor identificado resultó herido luego de que la rama de un árbol cayera sobre él mientras compartía con su familia en una cancha ubicada sobre la avenida Alemania, séptimo anillo, en la zona norte de la ciudad.

Según relató su hijo, la familia se encontraba observando un partido de fútbol cuando ocurrió el accidente.

“Estábamos viendo el partido en la cancha. Yo subí a las gradas y mi padre, mi esposa y mis sobrinos se quedaron bajo el árbol por la sombra. De repente se escuchó un ruido fuerte y el árbol cayó encima de las personas. Corrí a ayudar y vi a mi padre con una rama clavada en el cuello”, relató el hijo de la víctima.

El señor Rogelio fue trasladado a una clínica privada, donde se encuentra estable y está siendo sometido a estudios médicos para descartar complicaciones.

Su familia solicitó a la Alcaldía Municipal colaboración con los gastos médicos, ya que el hecho ocurrió en un espacio público que carecía de mantenimiento adecuado.

“Él me decía que nos vayamos y yo le pedí que nos quedemos un rato más porque era la final, y mire lo que pasó”, lamentó.

