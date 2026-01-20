Searpi reporta crecidas en los ríos Grande y Yapacaní por intensas lluvias

El director del Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi), José Antonio Rivera, informó que las lluvias registradas en las últimas horas provocaron una crecida considerable en la zona de La Juna, en el Río Grande, caudal que llegó hasta Abapó, además de una crecida menor en el río Yapacaní.

“Con respecto a las precipitaciones, febrero y marzo ya están marcados por la inestabilidad en la zona del Río Grande, por lo tanto hay que hacer las consideraciones necesarias”, advirtió Rivera.

La autoridad también se refirió a la situación en Colpa Bélgica, donde, debido a problemas en la estructura del puente, algunas personas continúan cruzando el río, pese a los riesgos que esto implica.

“Exhortamos a la población a no arriesgarse, especialmente cuando hay anuncios de turbión, y mucho menos a cruzar el río en horas de la noche”, señaló.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se prevén chubascos aislados y lluvias intermitentes, por lo que desde el Searpi recomiendan a la población no acercarse a los ríos, al advertir que actualmente no son zonas de recreación.

