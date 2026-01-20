“Si no pagamos, no inscriben a nuestros hijos”: se multiplican denuncias por cobros irregulares en colegios

Santa Cruz de la Sierra vive su segundo día de inscripciones escolares, y las denuncias por cobros irregulares en distintas unidades educativas no dejan de crecer. Padres de familia aseguran que se les exige pagar montos excesivos bajo la amenaza de no poder inscribir a sus hijos, mientras que las autoridades educativas anuncian sanciones para quienes cometan estas irregularidades.

Según los denunciantes, ya se registran más de 150 quejas. “No nos están cobrando solo Bs 150 de derecho a piso, sino también varios meses adelantados a profesores y personal del colegio”, señaló una madre afectada. Otro padre denunció que las autorizaciones de estos pagos estarían respaldadas por comunicados firmados y sellados por directoras de los colegios.

En algunos colegios, como Jesús Maestro Boliviano Holandés, el director admitió que se cobran entre tres y cinco meses de mensualidades adelantadas, aunque aseguró que los alumnos antiguos pueden inscribirse, aunque no paguen. Sin embargo, la situación varía según la unidad educativa, lo que genera incertidumbre entre los padres.

La Dirección Departamental de Educación (DDE) informó que hasta la fecha hay más de diez denuncias de cobros excesivos e irregulares, y que los colegios que incurrieron en estas prácticas serán sancionados.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo realizó verificaciones y recordó que “las inscripciones no tienen ningún costo en las unidades educativas públicas”.

A pesar de las irregularidades, los padres continúan haciendo largas filas, incluso pasando la noche afuera de los colegios para asegurar un cupo para sus hijos. La tensión es palpable.

“Cada uno tiene que cuidar su puesto, si no van a llover los puñetes aquí”, dijo una madre, reflejando la desesperación de muchas familias que buscan garantizar la educación de sus hijos.

