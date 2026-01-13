Sujeto que atacó a menor en la Ramada tenía antecedentes: fue condenado en 2018 por robo agravado

Tras el brutal ataque ocurrido en la zona de la avenida Grigotá contra una menor de edad, nuevos datos han salido a la luz sobre el perfil criminal del agresor. Herlan M. M., de 22 años, no es un desconocido para el sistema judicial boliviano; cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos violentos cometidos en el pasado.

Una condena de 2018

Según el registro judicial al que Red Uno tuvo acceso, el 31 de enero de 2018, el Juzgado Primero de Sentencia en lo Penal de la Capital dictó una sentencia contra Mamani por la comisión del delito de Robo Agravado. En aquella oportunidad, el acusado admitió su culpabilidad, acogiéndose a un proceso que derivó en la Sentencia Condenatoria No. 05/2018.

El fallo judicial fue contundente:

"Se le impone la pena privativa de libertad de cuatro años y nueve meses de reclusión, que deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz - Palmasola".

Dicha sentencia fue ejecutoriada formalmente el 1 de junio de 2018. Sin embargo, pese a la gravedad del delito por el que fue juzgado (Robo Agravado, previsto en el Art. 332 del Código Penal), el sujeto se encontraba nuevamente en las calles, donde este lunes protagonizó el sangriento ataque contra la pequeña víctima.

El perfil del agresor

Herlan M., natural de Santa Cruz y que hace ocho años se identificó como ayudante de churrasquería, fue señalado por vecinos de La Ramada como una persona en situación de calle que frecuentaba la zona pidiendo dinero.

Actualmente, el sujeto se encuentra en calidad de arrestado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Tras confirmarse sus antecedentes de reincidencia, la fiscalía podría agravar los cargos en su contra, mientras la comunidad cruceña exige respuestas sobre cómo un sentenciado por robo agravado terminó deambulando armado por los mercados de la ciudad.

La niña, entre tanto, permanece bajo estricta observación médica tras ser intervenida quirúrgicamente.

