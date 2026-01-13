Accidente en Puerto Quijarro: minibús no tenía asientos traseros y transportaba 3 familias

La carretera bioceánica se convirtió esta mañana en el escenario de una tragedia que ha conmocionado al país. A las 08:40 a.m. de este lunes, un minibús cargado con 15 personas se estrelló violentamente contra un árbol en el ingreso a Puerto Quijarro.

El vehículo era conducido por un menor de apenas 14 años, quien lamentablemente perdió la vida de forma instantánea junto a gran parte de sus familiares. Según el reporte oficial, tres familias retornaban hacia Puerto Suárez tras haber participado en una fiesta de 15 años durante el fin de semana.

Las investigaciones preliminares de Tránsito revelaron la presencia de bebidas alcohólicas al interior de la unidad, la cual no contaba con asientos traseros adecuados. El Cnel. Martín Arequipa informó que la falta de pericia del adolescente y el exceso de pasajeros fueron detonantes clave en la pérdida de control del motorizado.

El saldo de víctimas asciende a 14 fallecidos, entre los que se contabilizan nueve niños y adolescentes que no lograron sobrevivir al impacto. Cuatro personas permanecen bajo observación médica tras ser rescatadas por las tres ambulancias que acudieron de emergencia al lugar del siniestro.

Una de las jóvenes heridas fue trasladada de urgencia a Corumbá, Brasil, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus lesiones internas. Las autoridades instan a la población a respetar estrictamente el código de seguridad vial para evitar que la imprudencia siga destruyendo hogares bolivianos.

Este es el listado de fallecidos en este trágico accidente:

Lucio Ayala (29 años). César Felipe Ponce (2 años). Fernanda Ponce (13 años). Fermín Ponce (59 años). Juan Torres Requena (11 años). Luan Felipe Torres Requena (6 años). Rita Requena (40 años). Rony Sosa Ticona (Edad no confirmada). Raquel Tapiosi (31 años). Litzy Abigail Tintaya (19 años). Juan Torrez (46 años). Daniela Almendras Yavary (40 años).

Mira la programación en Red Uno Play