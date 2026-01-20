TEMAS DE HOY:
Turbión arrastra vehículos y deja comunidades aisladas en El Torno

Cuatro puentes colapsaron dejando a varias zonas sin servicios básicos ni suministros.

Ximena Rodriguez

20/01/2026 18:42

Santa Cruz

Las intensas precipitaciones registradas ayer en el municipio de El Torno de Santa Cruz, provocaron un violento turbión que sorprendió a los conductores que cruzaban el río. Producto de este fenómeno, dos vehículos fueron arrastrados por la fuerza de las aguas, aunque afortunadamente fueron recuperados esta mañana.

 

La infraestructura vial ha sufrido daños severos, contabilizándose hasta la fecha cuatro puentes arrasados que han dejado a diversas comunidades totalmente incomunicadas. Los pobladores enfrentan una situación crítica, ya que además de perder sus vías de acceso, algunos municipios carecen de servicios básicos y suministros esenciales por la destrucción de los caminos.

Las autoridades técnicas mantienen una vigilancia estricta sobre el caudal del río Piraí ante la posibilidad de nuevos desbordes. Desde el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) han indicado que "se tomen las previsiones, que las alertas todavía van a continuar en El Torno ya que las lluvias están amenazando con una nueva crecida".

 

Se insta a la ciudadanía a evitar el cruce de cuencas y a mantenerse informada a través de los canales oficiales para prevenir tragedias humanas. El ente regulador ha pedido enfáticamente que la ciudadanía tome las previsiones correspondientes para evitar incidentes, tomando en cuenta que muchas personas usan el río para conectarse.

