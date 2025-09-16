TEMAS DE HOY:
Policial

(VIDEO): Este es el momento en que una familia es atropellada por un motociclista en La Paz

El motociclista ebrio impactó contra la familia. La madre en estado de gestación cayó junto a su esposo encima de su hijo de 15 años. El hecho se suscitó en la zona Periférica. 

Red Uno de Bolivia

16/09/2025 9:01

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

El terrible hecho se suscitó en la zona Periférica de la ciudad de La Paz, donde una familia salió de su hogar por la noche, presumiblemente a comprar a la tienda, ya que se aprecia que el padre de familia portaba en su mano una gaseosa.

La familia volvía con tranquilidad sin saber que segundos después ocurría lo peor. Varios motorizados circulaban en la avenida Periférica, cuando fueron embestidos de manera violenta por un motociclista.

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad, el hecho se suscitó al promediar las 23:21 horas. En el video se observa como el motociclista se acerca por la espalda de los miembros de la familia, y desvía su volante en dirección del padre y de la madre embarazada.

El impactó hizo que el padre choque a su esposa, y juntos cayeron al piso que tenía un desnivel considerable, en el lugar estaba su hijo de 15 años, y ambos cayeron encima de él.

La moto junto al conductor terminó arrastrándose por el pavimento, mientras el motorizado soltaba partes que se rompían, la familia buscaba recuperarse del impacto.

Afortunadamente la familia afectada se recupera, mientras que el conductor de motocicleta que en el momento del hecho se encontraba en estado de ebriedad fue aprehendido y está a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

 

