Comunidad

“Volvemos cada día a revisar la lista”: Jóvenes de Cochabamba hacen fila para el servicio militar 2026

Postulantes en Cochabamba acuden desde temprano a unidades militares. Algunos llegan de municipios vecinos para verificar su preinscripción.

Cristina Cotari

16/01/2026 10:08

Foto: Red Uno
Cochabamba

A pocos días del inicio del reclutamiento del servicio militar, varios jóvenes de Cochabamba se movilizan a distintas unidades militares para asegurar un cupo y cumplir con su deber de servir a la Patria.

En la ciudad, los interesados hacen filas largas y algunas familias pasan la noche en la puerta de la Base Aérea, mientras que en regimientos como Tumusla y Policía Militar, ubicados en la zona de Cotapachi, en Quillacollo, los postulantes llegan varios días seguidos para anotarse en las listas de preinscripción.

 

 

Algunos jóvenes comentaron que, pese a los comunicados que prohíben apartar puestos, existen listas donde se asegura una plaza, lo que los motiva a regresar cada día y vigilar que su nombre permanezca registrado. 

Un joven, por ejemplo, relató que se trasladó desde Sacaba a Quillacollo desde el lunes para confirmar que su nombre está en la lista. En tanto que otros se trasladan desde Sipe Sipe y Vinto con el mismo objetivo.

El Ministerio de Defensa recordó que el reclutamiento iniciará el lunes 19 de enero y que los interesados deben acudir a los regimientos con los siguientes requisitos: tener entre 18 y 22 años de edad, cédula de identidad vigente, certificado de nacimiento original, certificado de grupo sanguíneo, número de cuenta en el Banco Unión y contar con una revisión médica oficial aprobada.

