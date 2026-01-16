“Volvemos cada día a revisar la lista”: Jóvenes de Cochabamba hacen fila para el servicio militar 2026

Postulantes en Cochabamba acuden desde temprano a unidades militares. Algunos llegan de municipios vecinos para verificar su preinscripción.
16/01/2026 10:08
Escuchar esta nota
A pocos días del inicio del reclutamiento del servicio militar, varios jóvenes de Cochabamba se movilizan a distintas unidades militares para asegurar un cupo y cumplir con su deber de servir a la Patria.
En la ciudad, los interesados hacen filas largas y algunas familias pasan la noche en la puerta de la Base Aérea, mientras que en regimientos como Tumusla y Policía Militar, ubicados en la zona de Cotapachi, en Quillacollo, los postulantes llegan varios días seguidos para anotarse en las listas de preinscripción.
Algunos jóvenes comentaron que, pese a los comunicados que prohíben apartar puestos, existen listas donde se asegura una plaza, lo que los motiva a regresar cada día y vigilar que su nombre permanezca registrado.
Un joven, por ejemplo, relató que se trasladó desde Sacaba a Quillacollo desde el lunes para confirmar que su nombre está en la lista. En tanto que otros se trasladan desde Sipe Sipe y Vinto con el mismo objetivo.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30