Santa Cruz, Bolivia

En una audiencia cautelar que se llevó a cabo en el municipio de Warnes, Verónica F., de 26 años, la mujer acusada por la muerte de su hijo de un año y seis meses, durante la audiencia, la autora confesa del macabro crimen reveló detalles escalofriantes sobre la cruel forma en que acabó con la vida de su hijo.

Según relató la madre de la víctima, esa noche el bebé no durmió y lloraba constantemente. Después de pasar una noche sin dormir, Verónica confesó que sin querer lastimó a su hijo, pero se arrepiente y aseguró que no quería matarlo. Ante la pregunta de la autoridad jurisdiccional sobre si ella fue quien mató a su hijo, la mujer, entre lágrimas, respondió afirmativamente.

“Esa noche el bebé no durmió, lloraba, entonces amanecí despierta y al rato sin querer lo lastime a mi hijo, me arrepiento terrible sí, yo no quería matar a mi hijo” relató en medio del llanto la madre del pequeño ahora fallecido.