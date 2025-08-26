Zvonko confía en que 'el tribunal resolverá todo' en la audiencia de Camacho y Pumari

El Juez Sexto de Instrucción en lo Penal programó una audiencia para hoy a las 14:00, en la que se resolverá la modificación de las medidas cautelares del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exlíder cívico Marco Antonio Pumari. La autoridad judicial deberá analizar dos solicitudes de cesación a la detención preventiva presentadas recientemente.

“El tribunal recibió unos memoriales a último minuto que recién le han sido notificados. Entienden que quieren, no solo analizar esos memoriales, sino correrlos a las partes para que todos puedan defenderlos”, señaló el asambleísta departamental Zvonko Matkovic.

El juez, según Matkovic, “se ha comprometido a marcar una audiencia para las 14:00 y que en esa audiencia se va resolver todo lo que se tenga que resolver”.

En el proceso, se incluyeron memoriales de cesación a la detención preventiva. La defensa de la exdiputada Lidia Patty aseguró que el procedimiento no debería avanzar sin antes recusar al juez. Sin embargo, su recusación fue rechazada.

“La defensa de Lydia Patty incluso quiso recusar al juez, pero no siguió el procedimiento; fue rechazada su solicitud. Creo que son actitudes desesperadas tratando de presionar a la justicia”, agregó Matkovic en contacto con Notivisión.

