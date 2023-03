“Me dijeron te voy a matar”, relató el hombre que saltó del primer piso de su propia casa, para no ser atracado

La Paz

El hombre víctima de un atraco relató este viernes en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda, el mal y angustioso momento que vivió, después de que su vida corría riesgo de muerte, tras encontrarse encañonado.

“Golpearon la puerta salí a abrir y me encañonaron con arma de fuego, logré ver a uno de ellos quien me ha reducido, me metieron dentro del primer piso boca abajo, me dijeron te voy a matar si te mueves”, relato el hombre.

La víctima cree que lo estudiaron, ya que habrían amenazado con quitarle la vida a sus hijos, del hecho los delincuentes no lograron llevarse el dinero, ya que el dueño de casa agregó que ningún dinero se encontraba en el inmueble, solo 2.000 bolivianos que eran destinados a la alimentación del mes, de toda su familia..

“Donde está el dinero me dijo, pero yo no tengo dinero, lo he vendido mi auto, pero tenía deudas todo lo pagué, tenía unos 22.000 bolivianos, eran bolivianos no dólares, pero el dinero no estaba en la casa”, aseveró el propietario del inmueble.