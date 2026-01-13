Ministro Lupo sobre el DS 5516: "Estamos consolidando la estabilidad, el país se desbloquea"

Tras intensas jornadas de negociaciones, el Gobierno de Rodrigo Paz oficializó este martes la publicación del Decreto Supremo 5516 en la Gaceta Oficial del Estado. La norma, que abroga el anterior DS 5503, ratifica la eliminación de la subvención a los hidrocarburos y fortalece las medidas de protección social para los sectores más vulnerables.

En entrevista en Que No Me Pierda, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó la jornada como un hito para la viabilidad del país. Según la autoridad, la nueva norma no solo es un ajuste administrativo, sino una respuesta a la "lucidez" del pueblo boliviano que entendió la necesidad de sincerar la economía.

El fin del subsidio: "Un país viable"

Lupo fue enfático al señalar que la eliminación del subsidio a los carburantes era una medida impostergable. "No había otra forma que eliminar el subsidio a los carburantes, que estaba desangrando al país, que comprábamos combustibles caros para que se los lleven de contrabando, para que se enriquezcan los sinvergüenzas", afirmó.

El ministro destacó que este ahorro de 10 millones de dólares diarios permitirá redirigir recursos a la estabilidad financiera y social. "Hoy estamos consolidando la estabilidad. La estabilidad es como el aire, solo se la aprecia cuando se la pierde. Estuvimos a punto de perderla", sentenció Lupo.

"El fondo permanece, la forma se ajusta"

Ante las críticas y la confusión generada por el anterior decreto, el ministro aclaró que la esencia de la política económica sigue intacta, pero que el método de implementación ha evolucionado hacia el consenso.

"En resumidas cuentas yo titularía de que el fondo permanece, la forma se ajusta y el país se desbloquea. Lo que se mantiene es el fondo que permite estabilizar y dar viabilidad a este país", aseveró.

Lupo explicó que el DS 5516 concentra la "columna vertebral" de la estabilidad:

Quita de subsidios a los combustibles. Aumento del salario mínimo a Bs 3.300. Bono Pepe de Bs 150 (por tres meses). Diferimiento de créditos y aranceles cero para insumos de transporte.

Diálogo y confianza contra "banderas ideológicas"

El ministro reconoció que el DS 5503 generó reacciones por interpretaciones sobre la venta de recursos naturales, algo que calificó como una "bandera política" del pasado. "Ya lo dijimos, que no había patria que vender porque ya la vendieron y la saquearon toda", disparó.

Para superar el conflicto, el Ejecutivo conversó con 160 organizaciones sociales, incluyendo la COB y sectores gremiales. "Hubo diálogo, pero con construcción de confianza", precisó, asegurando que los temas más sensibles que requieren fuerza de ley serán remitidos a la Asamblea Legislativa para dar seguridad jurídica a las inversiones.

Lupo aseguró que no existe ningún "vacío legal" y que el proceso de reforma estructural apenas comienza. "Este decreto es un antes y un después. Es totalmente fundacional", concluyó, adelantando que en los próximos días se aprobarán más decretos y proyectos de ley para potenciar la productividad y la exportación.

Con la entrada en vigencia del DS 5516, el Gobierno espera que la normalización del suministro de combustible y el alivio financiero reactiven plenamente el aparato productivo tras las millonarias pérdidas ocasionadas por los bloqueos.

