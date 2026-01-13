“Las excusas ya no nos sirven”: profesionales en salud acatan paro por salarios adeudados

Más de 4.000 profesionales en salud acatan hoy un paro de 24 horas, en rechazo a la deuda de dos meses de salario correspondiente a noviembre y diciembre de 2025.

La medida fue confirmada por la doctora Rocío Rivero, secretaria general del Fesirmes, quien señaló que este es el primer paro de la gestión 2026, pese a que en 2025 se intentó evitar recurrir a medidas extremas.

Rivero indicó que los profesionales continúan cumpliendo con la atención de emergencia, cirugías urgentes, pacientes oncológicos y aquellos en hemodiálisis, pero que la consulta externa ha quedado suspendida.

“No pondremos en riesgo la vida de los pacientes, pero pedimos la comprensión de la población ante esta situación”, afirmó.

El reclamo se centra en la falta de pago por parte del municipio, que según los profesionales ha presentado excusas relacionadas con procedimientos administrativos, sin ofrecer soluciones concretas.

“Hemos trabajado cumpliendo con nuestras funciones mientras la deuda sigue acumulándose. Las excusas ya no nos sirven”, señaló Rivero, subrayando que la situación afecta la economía de los trabajadores y sus familias, así como el derecho a la educación de sus hijos.

La dirigente explicó que la crisis no solo afecta a los profesionales en salud, sino también a más de 6.500 funcionarios municipales, quienes han protagonizado varios paros y medidas de presión durante los últimos meses.

Finalmente, la Federación anunció que las consultas sobre esta deuda serán trasladadas al Secretario de Salud y a la autoridad de Hacienda del municipio para buscar soluciones inmediatas.

