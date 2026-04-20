Cómo saber si alguien está entrando a tu WhatsApp sin permiso

La seguridad en WhatsApp se convirtió en una preocupación cada vez más importante para millones de usuarios.

Con el crecimiento de las estafas digitales y el espionaje de conversaciones, especialistas en ciberseguridad recomiendan revisar todos los días una función clave: los dispositivos vinculados.

Esta herramienta permite ver en qué computadoras, tablets o navegadores está abierta la cuenta y detectar accesos sospechosos antes de que alguien robe información o suplante la identidad del usuario.

La función que hay que revisar a diario

Para acceder a esta opción, solo hay que entrar al menú de tres puntos de WhatsApp y seleccionar “Dispositivos vinculados”.

Allí aparece una lista con todos los equipos donde la cuenta está iniciada. Si aparece un dispositivo desconocido o que ya no se utiliza, se puede cerrar la sesión inmediatamente.

Según el centro de ayuda de la aplicación, esta revisión frecuente ayuda a prevenir espionaje, robo de cuentas y fraudes realizados a nombre del usuario.

Además, WhatsApp suele enviar una alerta cuando alguien intenta registrar el mismo número en otro dispositivo, lo que suma una capa extra de protección.

El PIN y el código que nunca hay que compartir

Otro punto fundamental es proteger el código de registro y el PIN de verificación en dos pasos.

Los expertos remarcan que estos datos no deben compartirse con nadie, ni siquiera con familiares o amigos, porque pueden ser utilizados para secuestrar la cuenta.

La recomendación es activar la verificación en dos pasos dentro de la app y agregar un correo de recuperación para poder recuperar el acceso en caso de olvidar el PIN.

Cómo mejorar la privacidad

Desde el menú de privacidad de WhatsApp también es posible decidir quién puede ver la foto de perfil, la última conexión, la información personal y los estados.

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España aconseja configurar la mayoría de estas opciones en “Mis contactos” o “Nadie” para evitar que personas desconocidas accedan a datos privados.

También se recomienda limitar quién puede ver los estados y evitar compartir información sensible con personas que no formen parte del círculo cercano.

Otro ajuste clave para evitar virus

La descarga automática de fotos, videos y archivos también puede convertirse en una puerta de entrada para virus o enlaces maliciosos.

Por eso, los especialistas recomiendan desactivar esa función desde el menú “Almacenamiento y datos” y revisar manualmente qué archivos descargar.

Mantener actualizado el sistema operativo del celular y usar un antivirus también ayuda a reducir riesgos.

Finalmente, durante las videollamadas, se aconseja no mostrar documentos, tarjetas, facturas, DNI u otra información privada que pueda ser utilizada por terceros.

Mira la programación en Red Uno Play