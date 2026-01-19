Blue Monday: ¿Conozca qué es y por qué es el día más triste del año?

Para muchas personas, el lunes no es un día cualquiera. Es el momento en el que termina el descanso y comienza nuevamente la rutina. Por eso, con el paso de los años, este día se ganó la fama de ser el más pesado de la semana.

Cada enero, el tercer lunes del mes es conocido como el “lunes triste” o “Blue Monday”. En 2026, este día cae el lunes 19 de enero y vuelve a ser tema de conversación en redes sociales y en la vida diaria, sobre todo por la sensación de cansancio que sienten muchas personas.

La razón principal tiene que ver con el regreso a las obligaciones. Después de las fiestas de fin de año, los paseos y los días libres, toca volver al trabajo, a los estudios y a los horarios. A esto se suma el calor, el sueño acumulado y, en algunos casos, las cuentas que quedaron tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Muchos sienten que en enero cuesta más levantarse temprano y mantener el ánimo. Los propósitos de Año Nuevo empiezan a pesar y la motivación no siempre acompaña. Todo esto hace que el lunes se viva con menos energía que otros días.

Aunque no existe una base científica fuerte que confirme que este sea el día más triste del año, los especialistas coinciden en que el inicio de la rutina puede generar bajones de ánimo. Por eso, recomiendan tomarse la vuelta a las rutinas con calma, organizar el día y buscar pequeños momentos que ayuden a empezar la vuelta a la normalidad.

