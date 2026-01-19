De Aries a Piscis: el lado oscuro de cada signo zodiacal

Cada signo del zodíaco tiene cualidades destacadas, pero también defectos que suelen repetirse según su energía elemental y regente. Según astrólogos y especialistas en cartas natales, reconocer estas debilidades no es etiquetar, sino usar la información como herramienta de autoconocimiento.

El peor defecto de cada signo

Aries – Impulsividad: Actúa sin pensar en las consecuencias, lo que puede generar conflictos innecesarios.

Tauro – Terquedad: Le cuesta aceptar cambios o puntos de vista ajenos, incluso cuando le juegan en contra.

Géminis – Inconstancia: Puede perder interés rápidamente y dejar proyectos a medio hacer.

Cáncer – Hipersensibilidad: Se toma todo de manera personal y puede quedar atrapado en el pasado emocional.

Leo – Orgullo: Su necesidad de reconocimiento puede llevarlo a la soberbia o a dificultades para admitir errores.

Virgo – Exceso de crítica: Es muy exigente consigo mismo y con los demás, generando estrés y frustración.

Libra – Indecisión: Le cuesta tomar decisiones por miedo a equivocarse o generar conflicto.

Escorpio – Rencor: No olvida fácilmente las heridas y puede guardar resentimientos prolongados.

Sagitario – Falta de tacto: Su sinceridad extrema puede volverse hiriente si no mide palabras o contextos.

Capricornio – Rigidez: Puede obsesionarse con el control y las responsabilidades, dificultando la flexibilidad.

Acuario – Desapego emocional: Le cuesta conectar con sus emociones y las de los demás de manera profunda.

Piscis – Evasión: Tiende a escapar de la realidad cuando las situaciones se vuelven difíciles o dolorosas.

Conocer estos patrones permite trabajar en ellos, equilibrar relaciones y aprovechar la energía de cada signo para convertir debilidades en fortalezas.

