Hombre deja a su esposa y a sus hijos para convertirse en una niña de 6 años

El hecho se suscitó en Canadá, un hombre decidió revelar su verdadera identidad, y tras estar casado y formar una familia junto a su esposa y sus siete hijos, se declaró transgénero.

Pero el hecho llamativo, no se quedó en ese punto, pues el hombre no solamente decidió convertirse en mujer, sino que quiso cumplir su sueño de ser una niña de 6 años.

Tras ser consultado por su cambió, el hombre reveló que nunca se sintió como un adulto, sino que se siente como una niña.

Llama la atención que tras conocer su historia una pareja decidió adoptarlo, para que el hombre cumpla el sueño de ser una niña de 6 años.

La esposa se sentía consternada pues después de 23 años, y a ver procreado a 7 hijos, era incomprensible que su pareja se declare transgénero, por lo que en primera instancia le dio un ultimátum, para que él deje de ser trans.

El hombre antes de decidir ser una niña se llamaba Paul, era mecánico, tras su cambió perdió a sus clientes y dinero y se refugió en su familia adoptiva.

“No puedo negar que estuve casado, no puedo negar que tuve hijos, pero he avanzado ahora y he vuelto a ser una niña. No quiero ser un adulto en este momento, se me permite ser exactamente quien soy”, expresó.