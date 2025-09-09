Bolivia y el repechaje: ganarle a Brasil y rezar para que Venezuela pierda

El objetivo de Bolivia es claro: debe ganarle a Brasil el martes, como si fuera una final, y rezar para que Colombia le saque puntos a Venezuela en Maturín para meterse en el repechaje intercontinental para la Copa del Mundo de 2026.

La Verde y la Vinotinto vienen de perder por el mismo marcador de 3-0 el jueves. Venezuela en la despedida de Leo Messi de las canchas de su país y Bolivia frente a una Colombia en Barranquilla que selló su regreso al Mundial tras ausentarse de Catar 2022.

Así las cosas, Venezuela llega a la décimoctava y última fecha con todo a favor para quedarse con el séptimo lugar del premundial, ya que tiene 18 unidades y un saldo de goles de menos 7, mientras que Bolivia tiene 17 puntos y -19 de goles.

La situación no es fácil para una Bolivia que ha transitado en las últimas fechas de la algarabía a la tristeza. No solo deberá vencer al equipo que comanda Carlo Ancelotti, sino que también necesita que Venezuela no se imponga a Colombia en Maturín, en un juego que se disputará en simultáneo.

Una final en la altura

Desde que entró como DT de la selección boliviana, a mediados del año pasado, Oscar Villegas emigró del estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.650 msnm, al Villa Ingenio de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.

Sus dirigidos comenzaron a sumar y escalar posiciones, pero sus recientes resultados hicieron que bajaran a tierra y que llegaran al cierre clasificatorio dependiendo de otros.

"A veces hablamos de que debemos tomar todos los partidos como una final, pero la realidad es que esta sí es una final, es nuestro último partido, nos jugamos todo", dijo Villegas en rueda de prensa.

Carletto, por todo

Con la misión de honrar su historia, y asegurar la segunda posición de la tabla, aterrizó en la altura con el deseo de apoderarse del botón. "La camiseta de Brasil no puede permitir a los jugadores, al equipo, que existan partidos más o menos importantes: todos los partidos son importantes", dijo Carletto.

El laureado exentrenador del Real Madrid, adelantó que su equipo tendrá cambios respecto al que goleó 3-0 al colista y eliminado Chile la semana pasada en el Maracaná.

El delantero Kaio Jorge, goleador de la liga brasileña, será baja por lesión. "Vamos a cambiar no solo la estrategia, sino también algunos jugadores", dijo el DT, sobre el que será su primer partido en una ciudad de gran altura.

