¡Atención! Familias que reciben el Juancito Pinto accederán también al Bono PEPE

El bono beneficiará a familias con hijos que reciben el Juancito Pinto. El pago será de Bs 150 en enero, febrero y marzo, sin trámites adicionales.

Cristina Cotari

21/01/2026 12:47

Foto archivo: Abi
Bolivia

El Gobierno nacional anunció que desde este lunes 26 de enero se iniciará el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un nuevo apoyo económico dirigido a las familias cuyos hijos reciben el Bono Juancito Pinto.

Este beneficio busca reforzar la educación y apoyar la economía del hogar, especialmente en el inicio del año escolar. El programa otorga 150 bolivianos adicionales cada mes durante enero, febrero y marzo, sumando un total de 450 bolivianos extra por familia, un monto pensado para cubrir material escolar, transporte y otras necesidades relacionadas con la permanencia de los niños en las aulas.

 

Lo mejor es que los padres de familia no tendrán que realizar trámites nuevos: basta con acudir al banco autorizado más cercano con el carnet de identidad vigente. El Gobierno recalcó que el beneficio es de entrega única por familia, para llegar a más hogares del país.

El nuevo programa se suma al Bono Juancito Pinto, que ya beneficia a más de 2,2 millones de estudiantes de primaria, secundaria y educación especial, y cuyo pago se realiza a través de entidades financieras y brigadas móviles.

Además, el presidente Rodrigo Paz anunció el incremento del Bono Juancito Pinto de 200 a 300 bolivianos para la gestión 2026, mediante el Decreto Supremo 5516, con el propósito de fomentar la permanencia escolar y aliviar el gasto de las familias.

Con estas medidas, el Gobierno señala que busca garantizar que la educación no se detenga y que las niñas, niños y adolescentes tengan mejores condiciones para continuar su formación. El Bono PEPE llega como un refuerzo directo a la canasta familiar y al bienestar educativo en los hogares bolivianos.

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

