¡Atención! Familias que reciben el Juancito Pinto accederán también al Bono PEPE

El Gobierno nacional anunció que desde este lunes 26 de enero se iniciará el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un nuevo apoyo económico dirigido a las familias cuyos hijos reciben el Bono Juancito Pinto.

Este beneficio busca reforzar la educación y apoyar la economía del hogar, especialmente en el inicio del año escolar. El programa otorga 150 bolivianos adicionales cada mes durante enero, febrero y marzo, sumando un total de 450 bolivianos extra por familia, un monto pensado para cubrir material escolar, transporte y otras necesidades relacionadas con la permanencia de los niños en las aulas.

Lo mejor es que los padres de familia no tendrán que realizar trámites nuevos: basta con acudir al banco autorizado más cercano con el carnet de identidad vigente. El Gobierno recalcó que el beneficio es de entrega única por familia, para llegar a más hogares del país.

El nuevo programa se suma al Bono Juancito Pinto, que ya beneficia a más de 2,2 millones de estudiantes de primaria, secundaria y educación especial, y cuyo pago se realiza a través de entidades financieras y brigadas móviles.

Además, el presidente Rodrigo Paz anunció el incremento del Bono Juancito Pinto de 200 a 300 bolivianos para la gestión 2026, mediante el Decreto Supremo 5516, con el propósito de fomentar la permanencia escolar y aliviar el gasto de las familias.

Con estas medidas, el Gobierno señala que busca garantizar que la educación no se detenga y que las niñas, niños y adolescentes tengan mejores condiciones para continuar su formación. El Bono PEPE llega como un refuerzo directo a la canasta familiar y al bienestar educativo en los hogares bolivianos.

