Economía

Presidente del BID sostendrá reunión con empresarios en Santa Cruz

La agenda del BID en Bolivia incluye una reunión con empresarios en Santa Cruz para analizar inversión, financiamiento y apoyo técnico al sector productivo.

Miguel Ángel Roca Villamontes

13/01/2026 10:08

Escuchar esta nota

La agenda del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, no se limita a reuniones con el Gobierno en la ciudad de La Paz. El titular del organismo multilateral tiene previsto visitar Santa Cruz, donde sostendrá un encuentro con empresarios privados del país para analizar oportunidades de financiamiento, inversión productiva y mecanismos que permitan impulsar la productividad y la diversificación económica.

Nabilia Rivero, gerente de Comunicación y Reputación Institucional de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), calificó la visita de Goldfajn como clave, al tratarse del primer arribo de un presidente del BID a Bolivia después de más de 15 años, lo que, dijo, refleja que el país avanza hacia un nuevo modelo económico.

Mañana (martes), el Directorio de Cainco y otros representantes del gremio empresarial de todo el país se reunirán con el presidente Ilan. Nuestra participación en espacios de diálogo con el presidente del BID es una señal de que el verdadero desarrollo del país incluye al sector público, pero también al privado”, afirmó Rivero.

La representante empresarial subrayó la importancia de la participación de empresarios, emprendedores y productores en el crecimiento económico del país, y consideró que, además del financiamiento, el BID puede apoyar a estos sectores mediante asistencia técnica especializada.

Cooperación internacional

En ese contexto, el presidente Rodrigo Paz señaló que el BID retorna a Bolivia tras más de 15 años y que su llegada traerá consigo una cooperación de miles de millones de dólares. En ese marco, exhortó a los departamentos, provincias y municipios a preparar listas de obras prioritarias que puedan ser ejecutadas con el respaldo de esta cooperación internacional.

 

