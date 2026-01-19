Un grave hecho de violencia familiar se registró la madrugada del domingo 18 de enero en la localidad de Valentina Sur, en la provincia de Neuquén, Argentina. Un adolescente de 15 años terminó con la vida de su padre luego de intentar defender a su madre durante una fuerte agresión dentro de su vivienda.

FOTO: ADN Sur

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana, cuando se desató una discusión que pasó rápidamente a los golpes. De acuerdo a los reportes, el hombre de 46 años estaba agrediendo físicamente a la madre del menor, situación que fue presenciada por el adolescente.

Ante la desesperación y para frenar el ataque, el joven intervino para proteger a su mamá. En medio del caos, el padre resultó gravemente herido. Minutos después, se dio aviso a los servicios de emergencia y se solicitó una ambulancia.

Personal médico llegó al lugar y trasladó al hombre de urgencia a un centro hospitalario. Sin embargo, pese a los intentos por salvarle la vida, falleció antes de llegar al hospital Castro Rendón.

La Policía acordonó el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. El adolescente fue llevado inicialmente a una dependencia policial y luego recibió atención médica. Posteriormente, quedó bajo resguardo en una instancia especial para menores, conforme a los protocolos vigentes.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Juveniles, que analiza lo sucedido dentro de un posible contexto de violencia familiar.



