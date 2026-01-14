TEMAS DE HOY:
Internacional

Al menos 70 muertos por fuertes lluvias en Zimbabue en los primeros días de enero

Al menos 70 personas han muerto en Zimbabue en los primeros nueve días de este mes de enero por incidentes relacionados con las fuertes lluvias, informó el Departamento de Protección Civil.

EFE

14/01/2026 7:03

Zimbabue

Harare, 14 ene (EFE)

Al menos 70 personas han muerto en Zimbabue en los primeros nueve días de este mes de enero por incidentes relacionados con las fuertes lluvias, informó el Departamento de Protección Civil (DCP, en inglés).

Asimismo, otras 51 personas resultaron heridas y más de 1.000 viviendas sufrieron daños materiales, según datos de un informe del DCP que recogen este miércoles medios locales.

Las provincias más afectadas fueron Manicaland (oeste), con 510 hogares afectados y un balance de 41 muertos y 31 heridos; así como Mashonaland West (norte), que registró 19 fallecidos.

Zimbabue tradicionalmente experimenta su período de máxima pluviosidad entre diciembre y febrero, siendo las regiones bajas y semiáridas particularmente propensas a inundaciones repentinas, derrames de presas y desbordamientos de ríos.

A lo largo de los años, las inundaciones han sido una de las principales causas de muerte por fenómenos meteorológicos en las zonas rurales, a menudo agravadas por cruces de ríos inseguros y asentamientos ubicados cerca de grandes presas. EFE

