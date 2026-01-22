Dos muertos y grandes daños cerca de Atenas por el temporal que azota Grecia

Atenas, 22 ene (EFE)

Dos personas murieron en las últimas 24 horas debido al temporal de lluvias torrenciales, nevadas y vientos racheados que azota a Grecia, y que produjo severas inundaciones en Atenas, donde numerosas calles se convirtieron en ríos.

Una mujer de 56 años perdió anoche la vida en Glyfada, unos 14 kilómetros al oeste del centro de Atenas, cuando trataba de cruzar una calle inundada y un coche arrastrado por las aguas la golpeó y la dejó atrapada bajo otro vehículo estacionado, informó este jueves la emisora SKAI.

Unas horas antes, un guardacosta de 52 años perdió la vida tras ser arrastrado por las olas en el puerto del pueblo de Paralio Astros, en la península del Peloponeso (sur), a donde acudió para ayudar a asegurar los barcos en un muelle.

El cadáver del hombre fue recuperado unos minutos después, mientras que un colega suyo pudo ser rescatado con vida, explicó un comunicado emitido este jueves por la Guardia Costera de Grecia.

Glyfada, la localidad más afectada por el temporal en la región capitalina de Ática, amaneció este jueves cubierta por grandes cantidades de barro.

Grandes fueron los destrozos también en los suburbios de Voula, Vari y Vouliagmeni, contiguos a Glyfada, todas localidades costeras situadas al oeste del centro de la capital.

El temporal puso en alerta roja ayer, miércoles, tanto a Ática como a la región del Peloponeso, a Grecia Central, a Macedonia Occidental, a Tesalia y a las islas del Egeo norte.

Protección Civil había enviado desde la mañana avisos de emergencia a los residentes de Ática, la isla de Eubea, la región de Beocia y el Peloponeso, instando a la ciudadanía a "reducir sus desplazamientos" a los mínimos posibles.

Este jueves las lluvias torrenciales seguirán azotando las islas del Egeo, aunque los aguaceros y los vientos racheados ya han parado en Atenas.

Los bomberos recibieron unas mil llamadas para drenar espacios interiores inundados o trasladar árboles caídos, mientras rescataron a 61 personas que se encontraban atrapadas en sus vehículos u hogares.

Importantes inundaciones se registraron también en la región de Corinto, situada unos 80 kilómetros al suroeste de Atenas, y especialmente en Korfos, un poblado costero de 300 habitantes, que se ha visto totalmente anegado.

En Grecia central, las fuertes nevadas han dejado varios pueblos en las montañas incomunicados, mientras que también se vistieron de blanco los alrededores de Salónica (norte), la segunda ciudad del país, sin que se reportaran mayores problemas.

El temporal tiene previsto amainar en Grecia durante la tarde de este jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional (EMY). EFE

dsp/jk/cc

Mira la programación en Red Uno Play