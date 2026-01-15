Impactante descuido: ladrón se lleva un auto con una bebé adentro mientras el papá hacía compras

Un robo que generó alarma en Mar del Plata terminó con un final afortunado: una bebé de tres meses fue sustraída dentro de un auto y posteriormente recuperada por la policía.

El hecho ocurrió en el barrio San Juan, cuando un hombre de 39 años estacionó su Ford Focus frente a un comercio en la esquina de Belgrano y Olazábal para hacer unas compras, dejando a su hija dentro del vehículo, sin poner el seguro.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre con gorra negra observó la situación, se acercó al auto y, tras confirmar que nadie lo veía, escapó con la bebé adentro.

Al salir del comercio, el padre entró en pánico y llamó de inmediato a la policía, que desplegó un operativo de búsqueda intenso. Afortunadamente, la menor fue encontrada sana y salva a 15 cuadras del lugar, dentro del mismo vehículo.

Tras el hallazgo, la bebé regresó con su papá. Ambos se dirigieron a la Comisaría Primera, donde se realizó la denuncia, y la Policía Científica peritó el auto para recolectar pruebas que permitan identificar al ladrón.

El caso puso en evidencia la rapidez de reacción de las autoridades y la importancia de no dejar niños solos en vehículos, aunque fuera por unos minutos.

