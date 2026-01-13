TEMAS DE HOY:
Infanticidio de Yuvinca Joyero desaparecido en Cochabamba ataque a niña

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

18 años de música y sueños: Chila Jatún alista un concierto virtual con artistas invitados

El evento virtual contará con invitados especiales como Matamba, Omar de Octavia y Saymon, y recorrerá cronológicamente su repertorio.

Cristina Cotari

13/01/2026 11:07

Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La agrupación folclórica Chila Jatún, reconocida por llevar la música boliviana a escenarios internacionales como el Festival de Viña del Mar 2019, cumple 18 años de trayectoria y lo celebra con un concierto especial.

El concierto virtual “Más Hatun que Chila”  se realizará el jueves 15 de enero a través de sus redes sociales. El evento contará con invitados especiales como Matamba, Omar de Octavia y Saymon, y recorrerá cronológicamente su repertorio.

En entrevista con el “Mañanero Podcast” en Cochabamba, los integrantes Ulises y Huáscar Hermosa repasaron los hitos que marcaron el crecimiento de la banda, subrayando que esta fecha representa su “mayoría de edad musical”.

 

 

Aunque los músicos crecieron rodeados de quenas, charangos y vinilos, los Hermosa recalcan que nunca fueron obligados a seguir el camino artístico. La música surgió como un lenguaje natural que terminó consolidando a la agrupación 

La identidad de Chila Jatún no se construyó desde un único género. Huáscar admitió su afinidad por la balada romántica, mientras Ulises recordó la influencia del rock clásico.

En su trayectoria destaca el paso por el Festival Internacional de Viña del Mar, uno de los escenarios más exigentes del continente. Allí, los músicos se enfrentaron al temido “monstruo” de la Quinta Vergara tras la presentación fallida de un comediante, que había dejado a la audiencia con tensión.

Huáscar recordó que una de sus canciones más queridas, “Boquita de miel”, lo transporta a ese momento donde  “dejaron toda la piel” sobre el escenario.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD