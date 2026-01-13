Alcaldía apura estudio de costos frente a la presión de choferes y vecinos en Santa Cruz

La Alcaldía cruceña se encuentra actualmente cotejando los datos recolectados sobre los costos operativos para definir la nueva estructura tarifaria del transporte. Pablo Pérez, director de Tránsito y Transporte, afirmó que el proceso se realiza con cautela para proteger el bolsillo de la ciudadanía frente a las demandas del sector.

Por su parte, los transportistas exigen que el municipio realice un estudio de costos real y participativo que refleje el incremento en los insumos y repuestos. Según sus representantes, una tarifa diferenciada que mantenga el precio de Bs. 2 hasta el cuarto anillo podría ser la base para un equilibrio justo.

Por otro lado, la comunidad universitaria ha manifestado su rotundo rechazo a cualquier incremento que supere los actuales márgenes establecidos para los estudiantes. “El Rector de la Universidad solicitó un estudio técnico a la Facultad de Tecnología y Ciencias Exactas para saber cuál sería el precio exacto del pasaje y eso no superaba Bs. 3 para adultos y Bs. 1 para estudiantes”, indicó un representante estudiantil de la UAGRM (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno).

La Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE) también expresó su preocupación por el impacto económico que representaría una tarifa transitoria de Bs. 3 en las familias. Los dirigentes vecinales denunciaron que algunos choferes están operando de forma irregular para simular una crisis de sostenibilidad que justifique el alza.

Ante este escenario, se ha conformado un Comité de Movilización integrado por presidentes de barrio y dirigentes estudiantiles para presionar al Concejo Municipal. Las organizaciones civiles advierten que se dirigirán a las instancias legislativas para impedir la promulgación de cualquier norma que incremente el pasaje.

