Arrestan al jefe de Operaciones de Senkata durante intervención fiscal

La Fiscalía investiga dos denuncias por presunta venta irregular de diésel. El jefe de Operaciones de Senkata fue arrestado por obstruir la inspección.

Hans Franco

01/12/2025 16:20

Foto: Fiscalía arresta a funcionario en intervención a Planta de Senkata
La Paz

El jefe de Operaciones de la planta Senkata de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue arrestado este lunes por obstruir el trabajo de la Fiscalía durante una inspección oficial. Así lo informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, quien indicó que la comisión fiscal desarrollaba una verificación en el marco de dos investigaciones por presunta venta irregular de diésel.

“Se están realizando actos investigativos sobre dos casos de presunta venta irregular de diésel y despacho de 14 cisternas con biodiésel”, detalló Torrez.

Las denuncias fueron registradas el 6 de febrero y el 13 de noviembre de 2025. Durante la inspección, se revisaron listas de despacho, controles aplicados a los conductores de cisternas y registros internos de la planta.

El fiscal Sergio Dávila, parte de la comisión, informó que todos los documentos revisados serán analizados en las próximas horas para determinar la situación jurídica del arrestado.

“Se presume la existencia de irregularidades en el manejo de tanques de almacenamiento que están bajo la Gerencia Comercial, cuando deberían depender exclusivamente de la Gerencia de Logística”, señaló Dávila.

