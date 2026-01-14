Atención: Senamhi advierte lluvias intensas, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por la presencia de tormentas eléctricas, lluvias intensas y probabilidad de granizo en varios departamentos del país durante los próximos días. Las regiones más afectadas serán La Paz, Cochabamba, Sucre, Beni y Pando, mientras que en Potosí existe la posibilidad de nevadas y heladas, especialmente en zonas del altiplano.

El pronosticador del Senamhi, Diego Perales, explicó que en el altiplano se vienen registrando precipitaciones significativas, con acumulados que oscilan entre 10 y 20 milímetros.

“En la región del altiplano estamos registrando precipitaciones importantes, acompañadas de tormentas eléctricas y la probabilidad de precipitaciones sólidas como granizo”, señaló. Añadió que también se prevén posibles nevadas en el sur de Potosí, en la frontera con Chile, así como en el altiplano norte, límite con Perú.

De acuerdo con el informe, las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí se encuentran entre las más expuestas a estos fenómenos, con riesgo de descargas eléctricas y lluvias intensas.

Situación en el oriente

Respecto al oriente del país, Perales indicó que recientemente se registraron lluvias producto del ingreso de una masa de aire frío, que generó una línea de inestabilidad y provocó precipitaciones, además de un descenso de temperaturas, principalmente en la región del Chaco.

Actualmente, las lluvias se concentran en la Amazonía, especialmente en el monte amazónico del Beni y en la región amazónica de La Paz. El Senamhi prevé que estas condiciones continúen y afecten principalmente a las llanuras, con impacto en Trinidad, comunidades cercanas, el norte de la Chiquitanía en Santa Cruz, el norte del Beni, Pando y la Amazonía paceña.

Heladas y bajas temperaturas

En cuanto a las temperaturas mínimas, se reportaron registros por debajo de los 0 grados en el altiplano de Potosí, donde se presentaron heladas durante la madrugada. Estas condiciones persistirán en los próximos días, sobre todo en el altiplano sur, por lo que el Senamhi recomienda a la población tomar previsiones ante el descenso térmico.

Mira la programación en Red Uno Play