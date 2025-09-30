Bus llevaba oculta una gran cantidad de sustancias controladas hacia la frontera con Brasil

Cinco personas, todas de nacionalidad boliviana, fueron enviadas al penal de Palmasola con detención preventiva tras ser aprehendidas durante un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en posesión de una importante cantidad de sustancias controladas que se dirigían a la frontera con Brasil.

El director departamental de la Felcn, Amilkar Ramírez, informó que la aprehensión se realizó el pasado 27 de septiembre en un control rutinario a la altura del peaje Caribe. "Fueron sorprendidos tratando de transportar sustancias controladas a la frontera con Brasil", detalló Ramírez.

El cargamento ilícito fue descubierto en un bus de la empresa '15 de abril'. Durante la revisión, los agentes detectaron la droga "hábilmente camuflada" en un compartimento prefabricado en la parte superior del bus, a la altura de la pisadera de la segunda planta, cerca de los asientos 1, 2 y 3.

El operativo resultó en el secuestro de una cantidad significativa de narcóticos: 21 paquetes conteniendo clorhidrato de cocaína, 5 paquetes conteniendo pasta base de cocaína y 365 cápsulas conteniendo pasta base de cocaína.

El informe de la Felcn indica que, como resultado de la acción policial, cinco personas fueron aprehendidas. Entre ellas se encuentran el conductor y su ayudante, quienes también fueron incluidos en la investigación. Además de las detenciones, la Felcn procedió al secuestro del ómnibus de la empresa ‘15 de abril’ y de los teléfonos celulares de los implicados, como parte de las evidencias recolectadas.

