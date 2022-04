Buscan a Melisa Saire de 14 años, salió de su casa rumbo al colegio y desapareció

La Paz

José Gutiérrez padre de la menor desaparecida busca a su hija desesperadamente, ella salió de su casa ubicada en la zona Obispo Indaburo el pasado miércoles, rumbo al colegio Flavio Sanjinés, sin embargó no llegó al lugar.

“Estoy preocupado por mi hija, no sé qué pasó, no sé con quien estará no tengo idea. Salió con su tarea, su cartulina para exposición lista para dar su examen, pero no llegó al colegió”, manifestó el padre de la menor.