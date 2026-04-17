Concejales denuncian "millonarios beneficios" y que familia Crapuzzi se adjudicó Bs 171 millones en contratos municipales

Cuando parecía que el conflicto por el Mercado Mutualista no podía sumar más aristas, una nueva denuncia sacude el panorama político y social de Santa Cruz. Concejales de oposición revelaron este jueves que la familia Crapuzzi, que mantiene un litigio contra la municipalidad por los terrenos del mercado, ha sido durante años una de las principales contratistas del Gobierno Autónomo Municipal.

Contratos millonarios bajo la lupa

El concejal Alberto Vaca detalló que el beneficio económico recibido por la familia Crapuzzi no es reciente, sino que se extiende por casi dos décadas, sumando montos que superan los cien millones de bolivianos.

"Desde el 2008 hasta el 2025, la familia Crapuzzi y más precisamente Don Nelson Crapuzzi y su hija, se beneficiaron de múltiples contratos que suman un total de casi 171 millones de bolivianos. Usando una empresa unipersonal, se adjudicaron todos estos contratos y toda esta plata", afirmó Vaca.

El legislador cuestionó además el rubro de dichos contratos, señalando que la empresa unipersonal se dedicaba principalmente a tareas de mantenimiento urbano: "¿Y saben a qué se dedicaba esta empresa unipersonal y los últimos contratos del último tiempo? A pintar calles, señalización vial", agregó.

Acusaciones de "compadrerío" y asalto a la ciudad

Por su parte, la concejal Lola Terrazas fue más allá y calificó la relación entre el Ejecutivo municipal y los demandantes como una sociedad estratégica que perjudica los intereses de los cruceños. Terrazas cuestionó la celeridad de los pagos a esta empresa en comparación con otros proveedores del municipio.

"Esto no solamente revela una afinidad, una confianza, un compadrerío del alcalde con su demandante o del víctima con su verdugo. ¿De qué privilegio goza esta empresa para que el alcalde priorice el desembolso?", cuestionó Terrazas.

La concejal concluyó con una dura crítica a la solvencia de la familia demandante, vinculándola directamente con los recursos públicos: "Prácticamente todo el capital que tienen los Crapuzzi lo hizo trabajando y con plata de este gobierno municipal, con plata de la ciudad. Entonces, que no nos vengan con pajarito preñado, señor alcalde. Usted y su socio son los que han premeditado el asalto a los cruceños del caso Mutualista".

Esta denuncia surge en un momento crítico, mientras los gremialistas del Mutualista mantienen una vigilia de ocho días y los abogados de ambas partes intercambian acusaciones legales. Para los concejales denunciantes, el caso del mercado no es un hecho aislado, sino la culminación de una relación económica que ahora pone en riesgo un patrimonio estratégico de Santa Cruz.

Hasta el cierre de esta nota, el Ejecutivo Municipal no ha emitido un descargo oficial respecto a las cifras presentadas por los legisladores.

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