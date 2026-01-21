Continúa la búsqueda de un joven arrastrado por el río Isarzama tras hallarse sin vida a su compañero de 16 años

La búsqueda de un adolescente desaparecido en el río Isarzama, en el municipio de Entre Ríos, se intensificó este miércoles tras el hallazgo sin vida de otro joven.

El domingo, los dos menores de edad fueron arrastrados por el río mientras nadaban en la zona. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Ramiro López, indicó que los jóvenes no son del trópico de Cochabamba y desconocían las fuertes corrientes del río, lo que provocó el incidente.

Ayer, familiares, comunarios y equipos de rescate del UGR del municipio y del SAR Bolivia encontraron el cuerpo de Ián Sneider S. V., de 16 años, a tres kilómetros del lugar donde ocurrió el hecho.

La búsqueda de Grover P., de 15 años, continúa desde la madrugada de esta jornada con más personal, botes para rastreo por el río y patrullajes por tierra. La familia también participa activamente en la búsqueda, acotó López.

Asimismo, el jefe de la UGR recomendó a la población precaución y evitar acercarse a los ríos para evitar accidentes por la crecida de los afluentes en esta época de lluvias.

Instó a los municipios a colocar señalética para proteger a la población.

Detalló que en 2025, al menos 33 personas perdieron la vida por riadas y precipitaciones y este año a la fecha se tiene reporte de dos decesos.

Además, López informó que las lluvias provocaron daños a viviendas y cultivos en Tarata, Arbieto, Sacaba y Capinota.



