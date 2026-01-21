TEMAS DE HOY:
DDE de Cochabamba atiende denuncias por cobros irregulares en inscripciones

La Dirección Departamental de Educación recibió ocho denuncias por cobros indebidos durante inscripciones. Piden formalizar reclamos.

Cristina Cotari

21/01/2026 10:45

Foto: Red Uno
Cochabamba

La Dirección Departamental de Educación (DDE) informó que atendió ocho denuncias de cobros irregulares en diferentes unidades educativas durante el proceso de inscripción escolar en Cochabamba.

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga, reiteró que está prohibido hacer cobros durante el periodo de inscripciones, que concluye este viernes 23 de enero.

 “Nadie puede hacer el cobro de ningún centavo en este periodo de inscripciones”, señaló.

Mencionó que, en los casos detectados, se paralizaron los cobros, aunque algunos padres ya habían pagado, por lo que la situación deberá ser revisada en reuniones posteriores, una vez que comiencen las clases.

Según la DDE, los aportes económicos de los padres de familia solo pueden realizarse después del inicio de clases y deben ser consensuados en  una asamblea general de padres de familia. 

 

Para asegurar el cumplimiento de la disposición, Veizaga remarcó que, a través de la Subdirección de Educación Regular, sostienen reuniones con directores y representantes de los padres de familia para socializar las disposiciones.

Respecto a los padres que ya efectuaron algún pago durante la inscripción, dijo que el tema debe debatirse después del inicio de clases.

 Desde la DDE se recomendó que cualquier persona que detecte cobros indebidos debe acercarse a la dirección distrital de su jurisdicción y formalizar la denuncia.

 

