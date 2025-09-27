Denuncian que una joven fue drogada en su lugar de trabajo en La Paz

El padre de una funcionaria de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario denunció que presuntamente su hija había sido drogada dentro de las oficinas de su fuente laboral, exigen una investigación.

“Me la doparon y le hicieron lo que querían ahí adentro, dopada usted sabe que uno no tiene conciencia. Estaba en un estado lamentable, me la drogaron”, manifestó el padre.

Según el progenitor, la víctima ejerce funciones en la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, presuntamente la convocaron a una reunión de donde salió de emergencia a un hospital producto de convulsiones por el presunto consumo de estupefacientes.

“Porque me la doparon a mi hija, ahora está mal, le duele la cabeza, la boca. Fuimos a la oficina con mi hija a reclamar, el por qué ocurrió esa situación, únicamente la persona se ríe con sus dos secretarios. El doctor se asustó y la atendieron de emergencia dijo que estaba muy dopada”, afirmó el padre.

El padre sostiene que al interior de la oficina le habrían invitado un dulce después no recuerda lo que sucedió, un análisis de orina develó el consumo de cocaína. La denuncia por lesiones graves y gravísimas fue interpuesta ante el Ministerio Público, la familia de la joven espera el desarrollo de las investigaciones.

Tras la denuncia Red Uno intentó comunicarse con la Dirección Nacional y Departamental de Régimen Penitenciario, para conocer su posición, hasta la emisión de la nota no se halló respuestas.

