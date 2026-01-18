Diputado Alarcón propone llevar a referéndum la ley antibloqueos

El diputado de Alianza Libre y proyectista de la ley antibloqueos, Carlos Alarcón, informó que se evalúa la posibilidad de someter la normativa a un referéndum, como mecanismo para garantizar la participación ciudadana en medio de la controversia generada por las medidas de presión de la Central Obrera Boliviana (COB).

“Si la COB insiste en generar violencia delincuencial con este tipo de medidas que son delitos y no son derechos, como último extremo, cuando se apruebe la ley antibloqueos en la Asamblea Legislativa, se la puede someter al referéndum”, explicó Alarcón.

El legislador aclaró que este procedimiento requeriría adecuaciones a la Ley del Régimen Electoral, para asegurar la correcta implementación del mecanismo democrático.

Asimismo, desde la Cámara de Senadores se solicitó la conformación de una comisión especial para tratar la ley antibloqueos, considerando la integración de varios proyectos que buscan atender la problemática de los bloqueos y sus efectos en el país.

Alarcón enfatizó que algunos parlamentarios esperan que el tratamiento de este proyecto se realice lo antes posible, con el fin de evitar mayores perjuicios económicos y sociales para la población.

