“El sujeto tiene antecedentes y agrede constantemente”, dijo el abogado que neutralizó a un agresor

El abogado Eduardo Peñafiel que se hizo viral tras neutralizar a un agresor en pleno juzgado, se refirió este viernes al hecho y dijo que sufre junto a sus colegas constantes agresiones del sujeto, que busca intimidarlos para que no acudan a las audiencias.

“Tuvimos una agresión de parte de un señor que nos agredía constantemente para tratar de intimidarnos, justo cuando hay audiencias, para el consorcio para el cual él trabaja. Tenemos todos los datos y los estamos investigando, sin embargo, la agresión de ayer ya fue física, agrede a varios clientes y el día de ayer le pude decir que se pueda calmar y es donde pasó las cosas”, manifestó el abogado.

Según refirió el abogado, el sujeto en pleno juzgado le dio dos golpes antes de la patada por lo que se vio en la necesidad de neutralizarlo, ya que, pese a las agresiones, estas se las dejó pasar en varias oportunidades, pero el sujeto reaccionó de manera violenta.

El abogado señaló que incluso recibe amenazas del sujeto en sentido de que no vayan a dichas audiencias, por lo que se presentó una denuncia y se hará las investigaciones correspondientes.

Hasta donde se conoce el agresor, tendría varios antecedentes, por robo, hurto, lesiones graves y leves, violencia, sería un sujeto prontuariado que tendría sentencia pero que salió del penal y existiría un proceso con sentencia condenatoria, pero se encuentra libre cometiendo agresiones.

“Varias personas señalan que ese consorcio le manda como seguridad para amedrentar a las partes, esas cosas ocurren en el ámbito penal, en procesos muy fuertes como casos de violaciones, feminicidios, infanticidios. El sujeto vino a amedrentar señalando que no acudamos a la audiencia”, agregó el abogado quien dijo que ya se tomaron las acciones legales respectivas.

El abogado se volvió una sensación en redes sociales después de que un video lo mostrará neutralizando a un sujeto que intentó agredir con una patada dentro del Juzgado de Sentencia N° 2.

La rápida y controlada reacción del jurista ha generado cientos de comentarios, sobre su habilidad para mantener la calma y la técnica ante una agresión.

El incidente, que se registró en los pasillos del juzgado, muestra cómo el agresor intenta patear al abogado. Sin embargo, el jurista reacciona de manera ágil y controlada, esquivando el golpe y reduciendo al sujeto en el suelo. La escena, que incluyó un breve forcejeo, fue separada por testigos, quienes defendieron la acción del abogado ante los gritos y amenazas del atacante.

