Fiesta colegial que dejó una joven fallecida y otra en terapia intensiva, no tenía autorización

El director distrital de Educación de Oruro, señaló que la fiesta desarrollada al interior de una unidad educativa, no contaba con autorización desde la dirección departamental, por lo que la responsabilidad, según la autoridad, recae en la dirección del colegio.

“A nivel de la dirección distal hemos tomado las acciones necesarias, hay que aclarar a la población que el evento que se ha suscitado, la fiesta, no contaba con la autorización de la dirección distal de educación, está bajo responsabilidad de la dirección de la unidad educativa como también de la junta escolar de padres de familia, como también hay una comisión de maestros y de estudiantes que hubieran solicitado dicha actividad”, afirmó Raúl Villca, director distrital de Educación de Oruro.

Villca informó que se constituyeron en la parte denunciante, toda vez que lograron conocer de la situación de emergencia durante la noche de este domingo.

“Nosotros como dirección distrital ya nos hemos constituido en calidad de denunciantes, siendo que hemos sido testigos oculares, justo en ese momento mi autoridad estaba pasando por esa unidad educativa junto a mi familia, me percaté y asumimos acciones, tomamos el acta correspondiente y el socorro a los hospitales”, agregó Villca.

La autoridad lamentó el fatal descenlace de la actividad, y recordó que este tipo de actividades no están permitidas.

En tanto, dos personas son investigadas por este hecho, la directora de la unidad educativa y el vocalista de una agrupación musical.

